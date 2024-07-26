Советник патриарха допустил, что мятежный монастырь на Афоне возьмут силой

Патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в государственном департаменте США для взятия под контроль монастыря Эсфигмена на священной горе Афон в Греции, воздействуя на власти страны.
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