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Журнал «Профиль»

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Трамп заявил о возможности двусторонней встречи с Путиным

Трамп заявил о возможности двусторонней встречи с Путиным

По словам американского лидера, у него состоялся "хороший разговор" с Путиным по телефону. Трамп отметил, что российский руководитель хочет достижения украинского урегулирования, добавив, что было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Владимира Зеленского.

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