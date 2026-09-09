Трамп заявил о возможности двусторонней встречи с Путиным

По словам американского лидера, у него состоялся "хороший разговор" с Путиным по телефону. Трамп отметил, что российский руководитель хочет достижения украинского урегулирования, добавив, что было бы хорошо, если бы такое же желание было и у Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
- Гендиректора парк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым