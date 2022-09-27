Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие и не допустит его появления у "враждебных соседей"<strong>Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо".