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Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие

Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие

Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие и не допустит его появления у "враждебных соседей"<strong>Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо".

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