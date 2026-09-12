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«Не оставит на враге живого места»: Финляндия закупила сто миномётов Tremos

«Не оставит на враге живого места»: Финляндия закупила сто миномётов Tremos

Минобороны Финляндии и компания Patria заключили первый серийный контракт на поставку до 2028 года более ста мобильных миномётных комплексов Tremos (120 KRH M3) калибра 120 мм на сумму €49,9 млн.

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