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Глушаков – игрок медиафутбольного клуба «БроукБойз». Это команда Дмитрия Егорова

Информацию также подтвердил сам Денис в своем телеграм-канале.  36-летний полузащитник сообщил, что будет поддерживать форму с командой, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

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