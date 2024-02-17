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Жалобы посетителей могли стать причиной рейда в ресторане на Кадетской линии В.О.

Его характеризуют как «прекрасное место для тех, кто хочет лишиться крупной суммы денег просто так». Жалобы обманутых гостей ресторана «Дегустерия» на Кадетской линии Васильевского острова в Петербурге могли стать причиной рейдов, которые провела экономическая полиция в пятницу вечером.

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