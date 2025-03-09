Посол Феоктистов: Дипмиссия Украины вновь объявила о вербовке аргентинцев в ВСУ Посольство России в Буэнос-Айресе вновь регистрирует попытки вербовать аргентинцев для участия в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии