Посол Феоктистов: Дипмиссия Украины вновь объявила о вербовке аргентинцев в ВСУ Посольство России в Буэнос-Айресе вновь регистрирует попытки вербовать аргентинцев для участия в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).