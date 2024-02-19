BI: у России есть экономические возможности для продолжения спецоперации

РИА Новости/Станислав Красильников У России имеются экономические возможности и дальше проводить спецоперацию по защите Донбасса, передает издание Business Insider слова Хассана Малика, макростратега и эксперта по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles.
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