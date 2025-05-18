Встреча Зеленского и Путина: В Кремле поставили условие

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским напрямую зависит от прогресса в переговорах между делегациями обеих стран и достижения ими конкретных договорённостей.
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