Сенаторы потребовали от Трампа рассекретить ядерное соглашение с Эр-Риядом Группа американских сенаторов потребовала от администрации президента Дональда Трампа рассекре.
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