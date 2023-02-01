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Политолог Марков про слова посла Киева Илащук о борьбе с властями РФ с помощью магии вуду: США и ЕС принесли на Украину варварство

Политолог Марков про слова посла Киева Илащук о борьбе с властями РФ с помощью магии вуду: США и ЕС принесли на Украину варварство

Отечественный политолог Сергей Марков, комментируя заявление киевского посла Олеси Илащук о борьбе с властями Российской Федерации с помощью магии вуду, высказал мнение о том, что Соединенные Штаты и Европейский союз принесли на Украину варварство.

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