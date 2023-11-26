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«Год в медиафутболе – это как четыре в РПЛ». Бывший арт-директор «Локомотива» и «Денег» Бадаев о работе

– Эмблем у ФК «Деньги» было очень много – по-моему, я штук десять нарисовал. Та, которая сейчас, пережила очень многое и по-прежнему актуальна.

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