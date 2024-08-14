Серебро сильно отстало от золота

Золото. Тройная вершина, или идем дальше?После того как тройская унция золота торжественно вернулась на уровень 2460-2470, возникают логичные вопросы:- Мы здесь уже пару раз до этого побывали, дальше-то куда?- Долго ли еще будем болтаться на текущем уровне?- Не разворот ли это тренда?Сразу отвечу на последнее.