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Новости экономики России

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Серебро сильно отстало от золота

Золото. Тройная вершина, или идем дальше?После того как тройская унция золота торжественно вернулась на уровень 2460-2470, возникают логичные вопросы:- Мы здесь уже пару раз до этого побывали, дальше-то куда?- Долго ли еще будем болтаться на текущем уровне?- Не разворот ли это тренда?Сразу отвечу на последнее.

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