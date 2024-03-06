В России открылся новый тракторный завод

Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности на приобретение высокотехнологичного оборудования.
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