Индия смогла вернуть лунный модуль на околоземную орбиту

Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), на околоземную орбиту удалось вернуть двигательный космический модуль лунной миссии «Чандраян-3», доставивший на орбиту спутника Земли спусковой модуль.
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