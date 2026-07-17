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Царьград

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После убийств генералов в России киевские спецслужбы развернули ядерную охоту

После убийств генералов в России киевские спецслужбы развернули ядерную охоту

После убийства генералов в России киевские спецслужбы развернули ядерную охоту. Теперь они убивают сотрудников Запорожской АЭС, которые отвечают не только за снабжения мирных городов электричеством, но и за безопасность станции.

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