После убийств генералов в России киевские спецслужбы развернули ядерную охоту

После убийства генералов в России киевские спецслужбы развернули ядерную охоту. Теперь они убивают сотрудников Запорожской АЭС, которые отвечают не только за снабжения мирных городов электричеством, но и за безопасность станции.
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