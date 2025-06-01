Польские компании начали осторожничать с планами восстановления Украины

Сомнения в получении прибыли и опасения столкновения с коррупцией вынуждают польские строительные компании с осторожностью относиться к предложениям участвовать в восстановлении Украины, 1 июня пишет польское издание WNP.
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