Эрнст обратился к Путину с просьбой: «Сигнал к завершению СВО»

Президента России Владимира Путина попросили вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир Первого канала По информации Telegram-канала «Конспиролог», гендиректор Первого канала Константин Эрнст обратился к президенту России с просьбой вернуть программу Ивана Урганта в телеэфир.
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