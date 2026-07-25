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Журнал «Профиль»

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Путин заявил об усилении морской составляющей ядерной триады

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля 2026 года, в видеопоздравлении по случаю Дня Военно-морского флота сообщил о наращивании мощи морской составляющей ядерной триады и серийном строительстве кораблей.

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