Путин заявил об усилении морской составляющей ядерной триады

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля 2026 года, в видеопоздравлении по случаю Дня Военно-морского флота сообщил о наращивании мощи морской составляющей ядерной триады и серийном строительстве кораблей.
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