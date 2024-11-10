$NQ E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2024) CME_MINI:NQZ2024 zinho_BTC Nasdaq potential pull back after the elections.
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$NQ E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2024) CME_MINI:NQZ2024 zinho_BTC Nasdaq potential pull back after the elections.