Барнаулец 294 раза поднял гирю в честь 294-летия города

Состязания проходят на площади Сахарова В Барнауле во время празднования Дня города на площади Сахарова проходит чемпионат Алтайского края по гиревому спорту, на котором спортсмен Сергей Соловьев поднял гирю 294 раза — столько же, сколько лет исполнилось Барнаулу.
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