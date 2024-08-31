Барнаулец 294 раза поднял гирю в честь 294-летия города

Состязания проходят на площади Сахарова В Барнауле во время празднования Дня города на площади Сахарова проходит чемпионат Алтайского края по гиревому спорту, на котором спортсмен Сергей Соловьев поднял гирю 294 раза — столько же, сколько лет исполнилось Барнаулу.