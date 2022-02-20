Бывшего главу МП «Благоустройство» отправили под домашний арест

Евгения Садовникова Лапушкина уволила с должности руководителя 14 февраля В Самаре бывшего главу муниципального предприятия "Благоустройство" отправили под домашний арест, поскольку его подозревают в мошенничестве в крупном размере, сообщает 63.
Евгения Садовникова Лапушкина уволила с должности руководителя 14 февраля В Самаре бывшего главу муниципального предприятия "Благоустройство" отправили под домашний арест, поскольку его подозревают в мошенничестве в крупном размере, сообщает 63.
Свежие комментарии