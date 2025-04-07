Обама призвал к сопротивлению Трампу

Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».
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