Обама призвал к сопротивлению Трампу

Политика как она есть

Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».