Политика как он...
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Политика как она есть

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Обама призвал к сопротивлению Трампу

Обама призвал к сопротивлению Трампу

Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

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