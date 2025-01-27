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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Казани о матче «Ак Барса» с «Салаватом»: «Это наша НХЛ. Важно подойти к финалу Кубка Гагарина. Наша команда показывает хорошую картинку игры, было приятно болеть»

– По накалу и интриге матч можно сравнить с НХЛ? – Безусловно, те эмоции, которые мы испытали – дважды вели, потом упустили, сравняли и гол в овертайме.

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