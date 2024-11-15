Форум «Революция в продажах» пройдет в Москве 27 ноября

На мероприятии выступят эксперты отрасли. 27 ноября в российской столице состоится форум по продажам, маркетингу и клиентскому сервису в эпоху цифровых технологий «Революция в продажах: e-com, marketplaces, retail& services».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии