Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла минимума с марта 2021 года

На мировом нефтяном рынке наблюдается существенное снижение цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась почти до $60 за баррель, достигнув минимума с марта 2021 года.
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