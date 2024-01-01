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Это у нас такая традиция: Вот так ходят в баню в пятницу, «сталевары» и купцы

Во время новогодних каникул многие отдыхают и расслабляются, посещая баню. Владельцы бань и банщики, давая интервью для телеканала РБК, делятся своими рекомендациями относительно напитков, подходящих для употребления в бане, а также рассказывают, лучше ли делать массаж до или после посещения бани.

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