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Царьград

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Ирина Муромцева предупредила об опасности инъекций филлеров

Ирина Муромцева предупредила об опасности инъекций филлеров

Телеведущая Ирина Муромцева поделилась негативным опытом использования филлеров после родов. В её блоге звезда Первого канала рассказала о последствиях процедуры, которые оказались хуже ожидаемого, и предостерегла поклонников от участия в подобных косметических экспериментах.

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