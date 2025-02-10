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Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области полицейские, общественники, а также представители национальных диаспор и духовенства организовали мероприятие по профилактике экстремизма

В рамках работы по профилактике экстремизма в молодежной среде сотрудники полиции и член Общественного совета при ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу Юлия Пасканская при поддержке специалистов Центра национальных культуры приняли участие в мероприятии «Наше будущее в единстве» с участием студентов медицинского колледжа.

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