25 фактов о «Титанике», которые могут вас удивить

Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей морской катастрофой XX века — в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер «Титаник».
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