Алаудинов: в Курской области от ВС России сбежали 60 бойцов ВСУ

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил в своем Telegram-канале о том, что несколько десятков украинских военнослужащих сбежали от российских сил в Курской области.
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