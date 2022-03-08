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Роскосмос теряет контракты, а SpaceX получает новые. NASA выделило компании Илона Маска 3,5 миллиарда долларов на три пилотируемых космических полета

Роскосмос теряет контракты, а SpaceX получает новые. NASA выделило компании Илона Маска 3,5 миллиарда долларов на три пилотируемых космических полета

Скандальная история с британской компанией OneWeb обернулась для Роскосмоса потерей важного клиента, а у североамериканского конкурента, SpaceX, дела наоборот идут хорошо: компания Илона Маска заключила новый контракт с NASA на три пилотируемых полета к МКС.

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