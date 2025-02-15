В мессенджере WhatsApp обнаружена новая шпионская программа

Она пропускает вирусы на устройства пользователей В системе безопасности мессенджера WhatsApp была обнаружена программа, которая позволяет проникать на устройства пользователей вредоносным вирусам, рассказало издание «Аргументы и факты» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Алексея Раевского.
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