В мессенджере WhatsApp обнаружена новая шпионская программа

Она пропускает вирусы на устройства пользователей В системе безопасности мессенджера WhatsApp была обнаружена программа, которая позволяет проникать на устройства пользователей вредоносным вирусам, рассказало издание «Аргументы и факты» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Алексея Раевского.