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Взлетел на воздух подельник Порошенко

Взлетел на воздух подельник Порошенко

«Побратим» экс-президента Украины Петра Порошенко, глава фракции «Европейская солидарность» Львовского райсовета Тарас Жеребецкий в ходе боевых действий отправился к Бандере, гореть на пляж под чёрным солнцем.

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