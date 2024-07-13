КНДР решительно осудила итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне

Северная Корея решительно осудила итоговую декларацию саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне. С соответствующим заявлением выступили в министерстве иностранных дел КНДР, проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи.
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