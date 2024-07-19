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Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель: новости СВО на утро 20 июля

Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель: новости СВО на утро 20 июля

фото: ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Названы главные условия капитуляции Украины в течение 1,5 недель Украина, скорее всего, капитулирует в случае взятия под контроль Славянска силами российской армии.

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