1 мая - таки сатанинский праздник

Захожу с утра в эти ваши интернеты, и вижу, что так называемая сеточка (ну, все эти ёжкины коты, кошкины сибиряки, юльки-бутыльки и прочие юльки в лице пани Витязевой с Одэсы) травит движение "Сорок Сороков", посмевших назвать Первомай бесовским антихристианским праздником.
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