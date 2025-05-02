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  • Sergey Ivanov
    Интересно, для чего нашим ментам оружие? Потому, что «положено»? В тире пострелять? А вообще, нужна ли нам такая поли...Цыгане не дрогнул...
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    ... философы- бездельники, делающие вид, что в чем-то соображают, находят же дебилов, которые их содержат...Одессу будем брат...
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    ... а их и не должно быть!!!Одессу будем брат...

1 мая - таки сатанинский праздник

Захожу  с утра   в  эти  ваши  интернеты, и  вижу,  что  так  называемая  сеточка (ну, все  эти  ёжкины  коты, кошкины  сибиряки, юльки-бутыльки и прочие  юльки в лице пани Витязевой с  Одэсы) травит  движение "Сорок Сороков", посмевших  назвать  Первомай  бесовским  антихристианским   праздником.

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