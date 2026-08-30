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Спорт Уик-Энд

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Ветеран «Спартака»: Команда исцеляется, фанаты и пресса в восторге, не видно хаоса и неразберихи, которые раньше мешали

Ветеран «Спартака»: Команда исцеляется, фанаты и пресса в восторге, не видно хаоса и неразберихи, которые раньше мешали

«Видно, что «Спартак» исцеляется - фанаты и пресса в восторге, - заявил бывший защитник «красно-белых» Юрий Ковтун.

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