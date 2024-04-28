Да, мы всё помним!

Александр Батт

У каждого свои планы на каждый текущий момент. Сейчас США рвутся к мировому господству, как когда-то рвалась к этому гитлеровская Германия. На пути у них Россия и Китай. Американцы решили разбить их по очереди, начав с России через Грузию, Украину и другие осколки СССР.