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Да, мы всё помним!

Да, мы всё помним!

Текст  дня  от   пана  Медведева  (не    Димитрия-Принудителя,  а       некоего  А. Медведева).Отчего-то у нас до сих пор существует иллюзия, что нашим весьма условным союзникам во Второй мировой, хоть каким-то образом ценна некая общая победа.

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Комментарии
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A
Andrey
С полуправдой(ложью) давно пара заканчивать.
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9 час.
Александр Батт
У каждого свои планы на каждый текущий момент. Сейчас США рвутся к мировому господству, как когда-то рвалась к этому гитлеровская Германия. На пути у них Россия и Китай. Американцы решили разбить их по очереди, начав с России через Грузию, Украину и другие осколки СССР.
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9 час.
Геннадий Сытник
Напоминание - на Эльбе встретились солдаты, а не политики. Не путайте дар божий с яичницей.
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3 час.

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