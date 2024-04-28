Текст дня от пана Медведева (не Димитрия-Принудителя, а некоего А. Медведева).Отчего-то у нас до сих пор существует иллюзия, что нашим весьма условным союзникам во Второй мировой, хоть каким-то образом ценна некая общая победа.
Да, мы всё помним!
Комментарии
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Andrey
С полуправдой(ложью) давно пара заканчивать.
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9 час.
Александр Батт
У каждого свои планы на каждый текущий момент. Сейчас США рвутся к мировому господству, как когда-то рвалась к этому гитлеровская Германия. На пути у них Россия и Китай. Американцы решили разбить их по очереди, начав с России через Грузию, Украину и другие осколки СССР.
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9 час.
Геннадий Сытник
Напоминание - на Эльбе встретились солдаты, а не политики. Не путайте дар божий с яичницей.
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3 час.
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