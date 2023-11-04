В Вашингтоне десятки тысяч человек вышли на пропалестинский марш

Тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона в субботу, 4 ноября, на пропалестинскую акцию. Ожидается, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа, пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии