Pharmexcil передаст технологии для фармпроизводств на Дальнем Востоке

Индийский совет по содействию экспорту фармацевтики планирует передать технологии для создания производств полного цикла на Дальнем Востоке.
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