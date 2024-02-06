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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольские депутаты рассмотрят закон о выборах самих себя

Севастопольские депутаты рассмотрят закон о выборах самих себя

В севастопольское Законодательное Собрание внесен законопроект «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30 апреля 2014 года № 4-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя».

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