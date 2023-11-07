Nike подала в суд на New Balance и Skechers за нарушение патентных прав

В иске сказано, что New Balance и Skechers при производстве кроссовок применили технологию Nike Flyknit, которая позволяет «создавать обувь с отличными эксплуатационными характеристиками, дизайном и эстетикой — и все это при сокращении количества материалов и отходов».
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