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Красный Север

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Курсант с Ямала встретился с Путиным на ВЭФ-2026 и вручил ему подарки

Курсант с Ямала встретился с Путиным на ВЭФ-2026 и вручил ему подарки

Курсант с Ямала Кирилл Хичин участвовал в церемонии открытия президентом России Владимиром Путиным трех новых филиалов Центра «ВОИН».

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