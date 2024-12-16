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Коэффициент на чемпионство «Сити» вырос в 7 раз с начала сезона – с 2.15 до 15.00. «Ливерпуль» выиграет АПЛ, считают букмекеры

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона АПЛ. Явным фаворитом на чемпионство остается «Ливерпуль» – на титул «мерсисайдцев» можно поставить за 1.

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