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У Леклера появились проблемы со зрением после аварии на Гран-при Италии

У Леклера появились проблемы со зрением после аварии на Гран-при Италии

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал о последствиях аварии на Гран-при «Формулы-1» в Италии. «С шеей всё в порядке, проблема была со зрением.

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