Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим в кафе Харькова назначение Сырского

Российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе со СМИ заявил о том, что вечером 9 февраля ВС РФ атаковали кафе в Харьковской области, где отмечали назначение нового главнокомандующего украинские военные.