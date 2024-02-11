Российские войска ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим в кафе Харькова назначение Сырского

Российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе со СМИ заявил о том, что вечером 9 февраля ВС РФ атаковали кафе в Харьковской области, где отмечали назначение нового главнокомандующего украинские военные.
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