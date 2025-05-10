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В России призвали Мерца прекратить поставки оружия Украине

В России призвали Мерца прекратить поставки оружия Украине

Германия должна прекратить поставки оружия Украине. К этому призвал депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина и Россия 10-11 мая могут договориться о 30-дневном прекращении огня, сообщает РИА Новости.

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