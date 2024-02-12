Гриб Решеточник разрастается в Сочи

Ученые предупредили о риске массового разрастания ядовитого гриба решеточника в Сочи. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли.
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