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Гриб Решеточник разрастается в Сочи

Гриб Решеточник разрастается в Сочи

Ученые предупредили о риске массового разрастания ядовитого гриба решеточника в Сочи. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли.

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