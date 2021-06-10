Чехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской

ЗанозаПолитикаЧехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской Светлана Тихановская продолжает свой визит в Чехию и должна во вторник встретиться с высшими должностными лицами страны.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьJOKERXXX JOKEREVICHда пусть баба потешится...будет что вспомнить в старости))АлинаХа-ха-ха. Президент ? Самим не смешно ?Almajan MambetovaНарод -высшая каста страны, именно он решает и ведет страну вперед, к справедливости, миру, к процветанию! Его не обмануть нельзя, он знает: Кто есть, кто! Кто куда ведет и желает!Almajan MambetovaА таких "патриотов", подобных Навальному, Тихановской...- много, они продажны, их одаривают хорошими грантами, высокими международными похвалами и подачками, они нужны тем сторонам, которые хотят, чтобы их народы покорялись, подчинялись воле тех иностранных лидеров, которые хотели бы перетянуть их на свою сторону, плясали бы под их дудку, очерняя лидеров этих стран.всеми возможными средствами! Это не открытая агрессивная война с атаками, бомбами, убийствами, которых было немало в мире! Сегодня войны остались, они ведутся, изменив лишь формы ведения этих войн! И они тихие, коварные, в зависимости от ближайших и дальних целей тех, кто заинтересован!Татьяна ЮринаО детях своих забыла утка подсадная.ЧелябинскНовокущевкаВот в чём у Фашингтона надо поучиться....в каждой стране с пелёнок выбирают, воспитывают и делают всё, что избранный ребёнок в дальнейшем служил Фаш-ну верой и правдой,осыпают всем,в чём нуждается. И.... видим сегодня, это оч даже РАБОТАЕТ!Комментировать
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